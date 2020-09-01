ليبيا – أكّد رئيس المجلس الرئاسي فائز السرّاج خلال لقائه اليوم الثلاثاء بوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أنّ الشركات الإيطالية مرحّب بها في بلاده.

السراج وفي تصريح نقلته وكالة “آكي” الإيطالية قال: “سننشئ لجنة للقضايا الاقتصادية بين إيطاليا وليبيا وفي أقرب وقت ممكن. نريد من الشركات الإيطالية أن تأتي إلينا لدعم التقدّم والتنمية في ليبيا”.

هذا ومن المقرّر أن يلتقي دي مايو إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السرّاج وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، ونائب رئيس الوزراء أحمد معيتيق، إلى جانب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.