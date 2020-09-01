مصر – افادت مصادر أمنية مصرية إنه تم القبض على رجل الأعمال المصري صلاح دياب، صباح اليوم الثلاثاء، للتحقيق معه في اتهامه بعدة قضايا مالية.

ومن المقرر أن يصدر بيان بعد قليل بتفاصيل القبض على رجال الأعمال كاملة، وفقا لما ذكره موقع “اليوم السابع”.

ولدى رجل الأعمال صلاح دياب عدد من الشركات التي تمت ملاحقتها بعدد من المخالفات خلال الفترة الماضية، وكانت التحقيقات جارية منذ عدة سنوات بهذه المخالفات.

وحسب مصادر فإن عددا من التسويات كانت معروضة على رجل الأعمال في هذه المخالفات، إلا أن مصير هذه التسويات لم يحسم بعد، ثم جاء قرار القبض صباح اليوم على ذمة التحقيقات.

المصدر: “اليوم السابع”