مصر – نشرت وسائل الإعلام المصرية صورا لسيارة الفنانة المصرية ياسمين صبري، والتي أثارت الجدل خلال الفترة الأخيرة بسبب ثمنها الباهظ.

وقال محمد زكي رئيس مجلس إدارة شركة “بريتيش أوتوموتيف” الذي كان له دور كبير في توصيل سيارة الفنانة من الخارج إلى الجمارك في مصر، إن “السيارة مرت بجميع الإجراءات القانونية السارية داخل الجمارك المصرية، وتم تسجيل البيان الجمركي رقم 2544 بتاريخ 19- 8 -2020 باسم السيدة ياسمين أشرف مدحت ابراهيم صبري، ومشمولة طبقا للمعاينة سيارة ماركه رولز رايس داون موديل 2020 السعة اللتريه 5600 (12) سلندر منشأ إنجلترا الشحن من ميناء ليماسول قبرص”.

وأضاف زكي في تصريح لموقع “القاهرة 24″، أن السيارة الآن في مرحلة التحضيرات وتجهيزها للترخيص على أن تتسلمها الفنانة ياسمين صبري بعد 10 أيام، عقب الانتهاء من كافة التجهيزات.

واستنكر زكي “الشائعات والأخبار المغلوطة المتداولة على السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي والتى زيفت ثمن السيارة وجماركها وشوهت شخصيات عامة وادعت بالباطل أن هناك مجاملات تجري في الحكومة على غير ما حدث”.

المصدر: القاهرة 24