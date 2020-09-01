ليبيا – أعرب رئيس لجنة الخارجية يوسف العقوري عن بالغ قلقه من التزايد الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا.

العقوري أكّد بحسب الموقع الرسمي التابع لمجلس النواب على ضرورة أن يكون ملف مكافحة هذا الوباء من أبرز الأولويات، مشدّدًا على أنّ إعلان وقف اطلاق النار الذي أطلقه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يعتبر فرصة كبيرة لتركيز جميع الموارد، وتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية بمكافحة المرض في ليبيا.

وقال: إنّ التنسيق يجب أن يشمل أيضًا مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على انتشار الوباء، مشدّدًا على ضرورة وضع إجراءات فعّالة تضمن بدء العام الدراسي الجديد، ومواصلة الأنشطة الاقتصادية التي تعد مصدر رزق للعديد من المواطنين.