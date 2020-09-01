روسيا – أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تملك تكنولوجيات متطورة تتيح لها مواجهة تحديات العصر.

وأشار بوتين، ردا على سؤال إحدى الطالبات، أثناء الدرس الوطني المفتوح “الذكرى تعني المعرفة”، الذي جرى اليوم في مدارس البلاد بمناسبة الذكرى الـ 75 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، إلى أن روسيا نجحت، بشكل عام، في تحويل معاهدها وكلياتها إلى نظام التدريس عن بعد في ظروف جائحة فيروس كورونا.

وتابع: “ذلك يعني أن بلادنا ليست مجرد محطة بنزين، كما يحاول البعض تقديمها، وإن كان أمامنا عمل كبير لا بد من إنجازه.. بل هي بلاد تملك قدرات تكنولوجية حديثة، بإمكاننا تطويرها بسرعة وتسخيرها لمواجهة تحديات اليوم”.

وتابع رئيس الدولة أن مستقبل روسيا الاقتصادي والحضاري يرتبط بنجاح تطورها تكنولوجيا، مضيفا أن الحديث يدور عن تحديات عدة، منها السكانية والتقنية والطبيعية والمناخية وغيرها.

يذكر أن العائدات من تصدير النفط والغاز والمشتقات النفطية شكلت، في العام الماضي، 57% من مجموع عائدات روسيا من التصدير (418 مليار دولار)، فيما جاء تصدير الآلات والمعدات بـ 6,3% فقط، وفقا لمعطيات البنك المركزي الروسي.

كما كشفت بيانات اللجنة الحكومية للإحصاء أن جميع القطاعات الصناعية شهدت انخفاضا خلال العقد الأخير، باستثناء استخراج المواد الخام، الذي ازدادت نسبته في مجمل حجم الإنتاج من 34,1% في العام 2010 حتى 38,9% في العام 2018.

المصدر: تاس + finanz.ru