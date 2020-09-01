الأوروغواي – لم تتكلل التجربة التدريبية الأولى لمهاجم منتخب الأوروغواي السابق دييغو فورلان بالنجاح، بعد أن تمت إقالته من تدريب نادي بينارول المحلي، الذي تولى الإشراف عليه في ديسمبر الماضي.

وبحسب تقارير صحفية، فإن رئيس بينارول، التقى بفورلان وأبلغه قرار مجلس إدارته بالتخلي عن خدماته غداة خسارة الفريق أمام مونتيفيديو وندررز المتصدر (0-2)، ليصبح بينارول سابعا، متخلفا بفارق 7 نقاط عن المركز الأول.

وقال فورلان، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني السابق على حسابه في “تويتر”: “يتعين علي ترك بينارول”، شاكرا فريقه السابق على الفرصة التي منحه إياها قائلا: “لقد كانت فخرا لي”.

وأضاف فورلان، الذي سجل 36 هدفا في 112 مباراة دولية مع منتخب بلاده “لا أشعر بأي ندم. إنها كرة القدم”.

وكان فورلان، اختير أفضل لاعب في مونديال جنوب إفريقيا عام 2010، عندما قاد منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي، وتوج بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولات الأوروبية عامي 2005 و2009.

المصدر: أ ف ب