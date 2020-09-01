الولايات المتحدة – ارتفعت ثروة مؤسس شركة “زوم لاتصالات الفيديو” إريك يوان أمس الاثنين بواقع 4.2 مليار دولار لساعات قليلة ثم عادت وانخفضت، وجاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة “بلومبرغ”.

وأوضحت الوكالة أن ثروة رجل الأعمال صعدت أمس مع ارتفاع سعر سهم شركة “زوم لاتصالات الفيديو” في البورصة، حيث ارتفع لعدة ساعات بنسبة 26% إلى 410 دولارات.

ووفقا لتقديرات “بلومبرغ” لو أن سعر السهم حافظ على المستوى الذي حققه لكانت ثروة إريك يوان قد بلغت 20 مليار دولار.

وجاء ارتفاع سهم “زوم لاتصالات الفيديو” بعد صدور تقارير إيجابية عن أداء الشركة.

المصدر: “بلومبرغ”