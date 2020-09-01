لبنان – يزور رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي العاصمة اللبنانية بيروت، خلال الأيام القليلة القادمة، لعقد اجتماعات مؤسسية، بحسب ما أفاد به قصر كيجي، مقر الحكومة الإيطالية.

وتأتي زيارة كونتي بعد زيارة وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، الذي كان في بيروت يوم 24 أغسطس الماضي، لتقديم الدعم الإيطالي للشعب اللبناني، بعد الانفجار المروع الذي شهده مرفأ بيروت في 4 أغسطس.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل أمس الاثنين إلى العاصمة اللبنانية، في ثاني زيارة له خلال أقل من شهر.

المصدر: وكالة نوفا