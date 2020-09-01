ليبيا – قال عضو المؤتمر العامّ السابق عن حزب العدالة والبناء محمود عبد العزيز القياديُّ في جماعة الإخوان المسلمين إنّ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يقوم باتخاذ القرارات وإقالة الوزراء بشكل منفرد، واصفًا تصرّفات السراج واتباعه بالجريمة التي يجب محاسبتهم عليها.

عبدالعزيز أشار خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التاصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الإثنين، وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنّ مستشاري السراج كتاج الدين الرزاقي وأشرف الناكوع وعثمان الريشي ومازن رمضان أقوى من أيّ وزير في الدولة.

وأضاف: “جزء من المستشارين لايعجبهم الاتفاق الليبي التركي وبعد ابتعاد الخطر عن طرابلس هم كانوا يدافعون عن كراسيهم وليس عن العاصمة، بعض مستشاري السراج يعتبرون أن الأتراك لا داعي لهم حالياً”.

وأردف: “فتحي باشاآغا مصراتي كلّ يوم يصبح أقوى؛ لأنّه تحدّث عن الفساد، لكنّه في نفس الوقت لم يتحدّث أنّ وزارة الداخلية بها الكثير من السجون يقبع فيها سجناء أبرياء، إحالة باشاآغا للتحقيق والاستقبال الذي جرى عقبها أحدث اختلافًا بالموازين”.

كما أكّد على دعمهم للمظاهرات مع ضرورة ضبط من يخترقها؛ لأنّ حق التظاهر أصيل ومكتسب لـ”17 فبراير”، لافتًا إلى أنّ المظاهرات تهدّد “كرسي” السراج ومستشاريه.

وتابع: “إذا تم التحقيق بشكل علني يجب على السراج أن يقدم استقالته فورًا، شخصيًا أنادي بخروج المظاهرات، لأنّ ليبيا ليست لعبة ونريد التحقيق بشكل علني لمعرفة الفاسدين، وليبيا لا يملكها السراج أو باشاآغا”، حاثًّا على استمرار المظاهرات ضدّ الفساد، كونه وصل حًاد لا يمكن السكوت عليه.

أما بشأن الاستقبال الذي حدث لباشاآغا عند وصوله إلى ليبيا قادمًا من تركيا فقد علّق:”الاستقبال كان ضخمًا جدًا وهو موقف جيد، ونال غعجابي، أتمنى من الثوار التواصل مع محمد مرغم ودعوته للرجوع إلى طرابلس، فكم من محمد مرغم يحتاج هذا الاستقبال كما حصل لباشاآغا، من يقف ضدّ باشاغا اليوم هم من من كان يضع يده عليهم”.

وفيما يتعلّق بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق القاضي بصرف منحة الزوجة والأولاد أوضح: “أن القرار وضعه المؤتمر الوطني لليبيين، لكن لم ينسب له؛ لأنّ أيّ أمر يذكر الشعب بالمؤتمر الوطني يقومون بتفاديه وهم ينهبون المليارات كقانون التقاعد”، بحسب قوله.