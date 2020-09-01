لبنان – تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، مقطع فيديو يظهر لحظة بث مئذنة مسجد النميرية في جنوب البلاد، أغنية للمطربة نوال الزغبي.

وبعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو وهو ما أثار استهجان المواطنين، صدر بيان توضيحي من المسجد يكشف حقيقة ما حدث.

وجاء في البيان أن ذلك جرى في ذكرى “اختطاف الإمام القائد السيد موسى الصدر، وبهذه المناسبة ارتأت العديد من القرى والبلدات بث كلمة دولة الرئيس نبيه بري عبر صوتيات المساجد والحسينيات دون الحضور، ومن هذه البلدات، النميرية”.

ولفت البيان أنه “بدأ شخص معني بالبحث عبر راديو المسجد على تردد إذاعة الرسالة ليبث عبرها كلمة نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، وهو يبحث صودف أن إحدى الإذاعات تبث الكلمة، ولأن ترددها قريب جدا من تردد إذاعة الرسالة، استقر عليها وبدأ البث”.

ولفت البيان إلى أنه “أثناء الكلمة، ذهب الشخص (المعني) لجلب بعض الحاجيات والطعام لمنزله، وترك الراديو والبث شغال، ظنا منه أن كلمة الرئيس ستطول كما جرت وتجري العادة، وبعد أن ذهب بقليل، انتهت الكلمة، وعادت الإذاعة لبرامجها العادية، ومن سوء الحظ أنها كانت أغنية لفنانة لبنانية، فانبرى أحدهم أو إحداهن، لتصوير المقطع ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشر بسرعة قياسية وبدأت تتداوله معظم الصفحات والمواقع، حتى وصل الأمر بإحد المواقع لنشره تحت إسم دي جي النميرية”.

وأضاف البيان: “صفحة نبض النميرية، تؤكد أن ما جرى هو خطأ طبيعي وقد يحدث مع أي منا، وندين بأشد عبارات الاستنكار والتأسف للمستوى المتدني الذي وصل له مصور/ة المقطع . وكلمة لوجه الله تعالى، ولأن الآية الكريمة واضحة لا لبس فيها وما يقال من قول إلا وعليه رقيب عتيد تتوجه لمن صور ونشر بجملة واحدة :جهزوا جوابا لله تعالى يوم القيامة ويوم الفزع الأكبر حين تسألون عن هذا التصرف المسيء لبيت الله أمام كل قاصي وداني ،، والسلام”.

المصدر: جنوبية، نبض النميرية، مواقع التواصل الاجتماعي