لبنان – أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، إن الأسابيع الستة القادمة ذات أهمية حيوية للبنان، مؤكدا استعداده لاستضافة مؤتمر في باريس بشأن لبنان في أكتوبر.

وقال الرئيس الفرنسي للصحفيين في بيروت إن الأسابيع الستة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل لبنان.

وأكد ماكرون أنه مستعد لاستضافة مؤتمر دولي حول كيفية مساعدة لبنان منتصف أكتوبر.

وكان ماكرون قال فور وصوله إلى لبنان “أقول للبنانيين إنكم كأخوة للفرنسيين. وكما وعدتكم، فها أنا أعود إلى بيروت لاستعراض المستجدّات بشأن المساعدات الطارئة وللعمل سوياً على تهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار والاستقرار”.

وأضاف ماكرون “علي أن أتأكد أنه حقا سيتم تشكيل حكومة مهمة لانقاذ لبنان وإطلاق الإصلاحات لمكافحة الفساد وإصلاح ملف الطاقة وإعادة الإعمار”، مطالبا بـ”الإسراع بتشكيل الحكومة وبمهمة محددة”.

المصدر: رويترز