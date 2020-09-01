مصر – أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، أن اللقاح الروسي “سبوتنيكV” المضاد لعدوى الفيروس التاجي من الأخبار السارة لروسيا ومصر وللعالم، وهو الحل الأمثل وفق التجارب.

ولفت دميترييف، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج “رأي عام”، المذاع على فضائية TeN” المصرية، أن الدول التي تنتقد روسيا هي أكثر من يهتم بالحصول على اللقاح.

وأشار إلى أن هناك طلبات من أكثر من 20 دولة بالعالم لاقتناء اللقاح، والحصول على مليار جرعة منه، وأن أكثر طلبات الحصول على لقاح كورونا قادمة من دولة عربية.

وقال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي في هذا السياق: “نحن في ظل جائحة ويجب أن نصل إلى حلول آمنة حتى لا يموت عدد كبير من البشر”.

ورصد المسؤول الروسي وجود “انقسام كبير في كل الدول على الثقة في اللقاح، ولكن هناك دول تثق في اللقاح الروسي بنسبة 100% مثل المكسيك وغيرها”.

وشدد على أن اللقاح الروسي هو الأكثر أمانا بالعالم، لافتا إلى أن هناك 40 ألف شخص من روسيا والسعودية والإمارات ومصر تجري تجربة اللقاح عليهم، وأن اللقاح حقق نجاحات عديدة، والتكنولوجيا الخاصة به هي الأفضل في العالم.

وفي سياق العلاقات الروسية المصرية، أكد إن الشعب المصري سيحصل على اللقاح مثل الشعب الروسي، وكذلك الدول الشقيقة، منوها بتاريخ العلاقات الحافل بين مصر وروسيا منذ أكثر من قرن.

وذكر دميترييف أن المصريين سيلمسوا فاعلية اللقاح، مشيرا إلى أن الكمية التي ستحصل عليها مصر هي التي ستحدد سعره، وسيتم تحديد سعر اللقاح نهاية شهر سبتمبر.

وأوضح أن صناعة اللقاحات في مصر تحتاج إلى تطوير أكثر، وخلال عام ستكون مصر جاهزة لإنتاج اللقاح على أرضها.

وكشف “دميترييف” أنه قام بتجربة اللقاح على نفسه، وعلى أفراد أسرته، ولا توجد أي أعراض جانبية.

وروى أن زوجته ظهر لديها “ارتفاع في درجة الحرارة، وبعد تناول اللقاح وجدنا أن الأجسام المضادة الموجودة في الدم كبيرة، ولا توجد أي أعراض جانبية”.

كما أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن اللقاح الروسي يتميز عن كل اللقاحات في العالم، وأن الصين وأمريكا وأوروبا انتهجت نفس النهج الروسي، على الرغم من أنها لن تنتهي من المرحلة الثانية، مضيفا بهذا الشأن قوله: “روسيا تجري مفاوضات مع عدة دول لإنتاج لقاح كورونا على أراضيها ومنها مصر”، وأنها قامت ببيع أكثر من 13 مليون اختبار سريع للكشف عن كورونا للدول المختلفة.

المصدر: TeN