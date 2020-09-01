ألمانيا – أطلق مشجعو فريق شتوتغارت الألماني لكرة القدم، حملة لجمع التبرعات من أجل تعزيز صفوف فريقهم من خلال التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة.

ويرى مشجعو فريق شتوتغارت في رغبة ميسي الرحيل عن برشلونة، فرصة جيدة لتعزيز صفوف فريقهم.

وافتتح مشجعو الفريق الألماني حسابا على موقع “GoFundMe”، بهدف جمع 900 مليون يورو، لتغطية صفقة انتقال ميسي وتكاليف رواتبه.

وهناك شكوك حول نجاح المشروع، لأنه تم جمع مبلغ 2351 يورو حتى الآن، ولكن المنظمين أشاروا إلى أنه في حالة عدم النجاح في جمع ما يكفي من المال لشراء عقد ميسي، فسيتم تحويل المبلغ بالكامل إلى مؤسسة خيرية.

وبعث ميسي، البالغ من العمر 33 عاما، رسالة إلى النادي الكاتالوني عبر الفاكس أبلغه فيها بأنه يرغب في فسخ عقده “من جانب واحد”، بموجب البند الذي يسمح له القيام بذلك والذي انتهى في الـ10 من يونيو الماضي، ما يؤكد عليه النادي ويعتبر أن عقده ساري المفعول حتى 30 يونيو 2021، وبالتالي يجب دفع الشرط الجزائي وقدره 700 مليون يورو في حال فسخ العقد.

وقالت صحيفة “ماركا” الأكثر مبيعا في إسبانيا، قبل نحو أسبوع، في هذه الصدد: “من حيث المبدأ، انتهت صلاحية هذا البند في 10 يونيو، لكن الطبيعة غير المعتادة لهذا الموسم بسبب فيروس كورونا قد مهدت الطريق لميسي لطلب فسخ عقده اعتبارا من الآن. الأمر يتعلق بالخطوة الأولى نحو فتح مفاوضات لرحيله، على أساس بند فسخ العقد والبالغ 700 مليون يورو”.

المصدر: وكالات