مصر – تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مصر، من ضبط كمية كبيرة من البانغو بلغ وزنها 3.3 طن، وتقدر قيمتها بـ10 ملايين جنيه.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيان أصدرته أمس أن وحدات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عثرت على المخدرات وهي “مخبأة أسفل حمولة من الإسمنت بسيارة نقل في السويس”.

وأوضح البيان أن الإدارة “تابعت نشاط 2 من العناصر الإجرامية، في مجال تهريب كمية من نبات البانجو المخدر من شرق المجرى الملاحي لقناة السويس إلى غربها عبر إحدى معديات السيارات مستخدمين سيارة نقل ومقطورة قلاب، حيث تم رصدهما والوقوف على نشاطهما الإجرامي”.

وتم، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، ضبط أحدهما حال استقلاله السيارة في كمين أعد له بدائرة قسم شرطة الجناين، يرافق 1107 لفافات كبيرة الحجم من نبات البانغو المخدر وزنها 3.3 طن مخبأة أسفل حمولة من الإسمنت، إضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر المحتجز “بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد تهريبها من شرق القناة إلى غربها بصدد الاتجار فيها بمحافظات الجمهورية بالاشتراك مع المتهم الهارب، واستخدامه للسيارة والهاتف المحمول في نقل وترويج المواد المخدرة”.

وأشارت وزارة الداخلية المصرية إلى أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة تقدر بـ10 ملايين جنيه تقريبا.

المصدر: RT