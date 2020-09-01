ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إنّ السراج كان قد أعلن سابقًا عن تعديلات وزارية تستهدف بالدرجة الأولى الحكم المحليّ والاقتصاد والصحّة، مما له علاقة بخدمات المواطنين.

معزب رأى في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أنّ هذه التغييرات ربما تساهم في تحسين الخدمات للمواطن، إذا أحسن السراج في اختيار شخصيات ذات كفاءة وقدرة ونزاهة.

ولفت إلى أنّه من ضمن الملفات المهمّة هو ملف الفساد الذي يعد الملفّات الكبيرة، الذي تقف خلفه “مافيا” متجذّرة ومتمكّنة، بحسب قوله.

كما أضاف: “إنّ بعض الأشخاص أحيلوا للتحقيق، إلّا أنّه لا توجد شرطة قضائية ولا محاكم ولا سجون لتنفيذ أيّ أحكام تصدر. هذه الحلقات الغائبة تجهض أيّ محاولات لمتابعة الفاسدين، ويبقى الحال كما هو عليه”.