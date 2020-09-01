ليبيا – أشادت ممثّل منظّمة الصحّة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف بجهود وزارة الصحّة في الحكومة الليبية والدولة، في مواجهة فيروس كورونا المستجدّ، مؤكدةً أنّها تعاملت بجدّية مع الأمر منذ البداية.

هوف أشارت خلال رسالة رسميه استلمها وزير الصحّة سعد عقوب أمس الإثنين وذلك عقب زيارتها مطلع الأسبوع الماضي والوفد المرافق لها لمقر الوزارة بالبيضاء واطّلاعها على عمل عدد من مركز العزل السريري الطبّي لمكافحة جائحة كورونا، إلى أنّ ليبيا بادرت إلى تفعيل كافّة فرق الاستجابة السريعة في كلّ البلديات لأجل رصد الحالات الإيجابية وتتبّع المخالطين بغضّ النظر عن توزيعهم الجغرافي.

وأشادت بجهود وزارة الصحّة وبمنظومة رصد للأمراض التنفسية في ليبيا قائلةً: “إنها تعمل وفق معايير المنظمة الدولية، وأنّها في غاية الامتنان لإتاحة الفرصة لها من قبل وزير الصحّة لمعرفة المزيد عن حالة جائحة COVID-19 والتحديات التي تواجهها والخطوات التي تتّخذها السلطات الصحّية للتحسين، ليس فقط الاستجابة لـ COVID-19، ولكن خدمات الرعاية الصحّية الشاملة”.

ولفتت إلى أنّ منظّمة الصحّة العالمية على استعداد لتقديم المساعدة الفنية وغيرها من أشكال الدعم، لمساعدة جهود الوزارة لوقف انتشار COVID-19، مضيفةً: “نحن نتشارك بنفس الهدف المتمثّل في العمل على ضمان نتائج صحّية أفضل لجميع المواطنين في ليبيا”.