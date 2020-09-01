العراق – كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” البريطانية، عن إعادة الولايات المتحدة أرشيف حزب البعث العراقي السابق إلى بغداد عبر طائرة شحن عسكرية أمريكية.

ووفقا للصحيفة، فإن “هذا الأرشيف والذي يتضمن حوالي 6 ملايين وثيقة شحن، بعد تغليفه جيدا خشية اعتراضه من قبل الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، فيما بات الأرشيف الآن في مكان آمن ولكنه غير معروف بالعاصمة العراقية”.

وكانت الولايات المتحدة، تحفظت على الأرشيف العراقي بهدف حمايته، مع تصاعد العنف في العاصمة العراقية قبل 15 عاما، بعد عامين من سقوط الرئيس الراحل صدام حسين.

المصدر: وسائل إعلام