لبنان – شدد رئيس حكومة لبنان المكلف مصطفى أديب، أنه لن يتساهل ولن يساوم على أوجاع اللبنانيين، وذلك تعليقا على توقيع الحكومة اللبنانية على 3 عقود ترتبط بتدقيق جنائي للحسابات الوطنية.

وقال أديب إن “التدقيق المالي الجنائي، هو أول خطوة جدية لمكافحة الفساد”، وأضاف: “هنيئا لجميع اللبنانيين توقيع العقد في ذكرى مئوية لبنان الكبير، وكما وعدتكم لن أتساهل ولن أساوم على أوجاعكم ولقمة عيشكم والحساب آت لا محالة”.

ووقع لبنان، امس الثلاثاء، على 3 عقود ترتبط بتدقيق جنائي للحسابات الوطنية، وذلك بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة المالية اللبنانية.

وقال البيان إن الوزير في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وقع ثلاثة عقود مع “ألفايرز آند مارسال” و”كيه بي إم جي” و”أوليفر وايمان”.

من جهته اعتبر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أن هذه الخطوة تعد مفصلية ومنتظرة على طريق الإصلاح ومكافحة الفساد.

المصدر: RT