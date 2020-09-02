ألمانيا – دعا وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أمس لتشكيل مجموعة عمل مكونة من 12 خبيرا، لتحليل المواقف العدائية تجاه المسلمين ومكافحتها.

ومن المقرر أن تفحص مجموعة العمل أوجه العداء للمسلمين، كي يتسنى للدولة والمجتمع اتخاذ إجراءات ضدها على نحو أفضل.

وقال زيهوفر: “المواقف المعادية للمسلمين لا تمثل تهديدا بالنسبة للمسلمين فحسب، ولكن بالنسبة للتكاتف المجتمعي بشكل عام”.

وأضاف الوزير أن تأسيس المجموعة يعد رد فعل على الحوادث العنصرية، والهجمات الإرهابية والتخطيط لهذه الهجمات الشهور الماضية.

ومن المقرر أن يصدر الخبراء تقريرا يشمل توصيات لاتخاذ إجراءات في غضون عامين، علما أنه منذ ستة أشهر أعلن الوزير الألماني عزمه على تشكيل تلك المجموعة.

المصدر: وسائل إعلام ألمانية