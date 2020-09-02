الولايات المتحدة – صعدت اللاعبة التونسية أنُس جابر إلى الدور الثاني لبطولة الولايات المتحدة الأمريكية، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس “الغراند سلام”، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 53 مليون دولار.

واستهلت اللاعبة التونسية مشوارها في البطولة بالفوز على البولندية كاتارجينا كاوا، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-2) و(7-6) في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء.

وضربت أنُس جابر موعدا بذلك في الدور الثاني، مع الإستونية كايا كانيبي، التي تغلبت بدورها على التشيكية كاتيرينا سينياكوفا، بمجموعتين متتاليتين أيضا، بنتيجة: (6-1) و (6-2).

المصدر: RT