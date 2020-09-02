ليبيا – اطّلع رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الثلاثاء على أوضاع النازحين المُهجَّرين من المنطقة الغربية لمناطق شرق ليبيا، وذلك خلال اجتماع عقده مع عضو مجلس النواب عن النواحي الأربعة علي المجدوب.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أوضاع النازحين المُهجّرين من المنطقة الغربية، وأبرز احتياجاتهم والمشاكل التي تواجههم.

وبحث المجتمعون آليات حلحلة كافّة المشاكل والاختناقات وتوفير كافّة الاحتياجات التي يطلبها المعنيون بهذا الملف عبر الوزارات والمؤسّسات والهيئات العامّة واللجان المختصّة.