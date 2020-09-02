روسيا – بدأت مؤسسة سكك الحديد الروسية في اختبار القطارات المزودة بالذكاء الاصطناعي.

ويتوقع أن يحد استخدام الذكاء الاصطناعي في القطارات الروسية من عدد حوادث المرور في سكك الحديد والتي غالبا ما تودي بحياة البشر، كما أنه يمنع سائق القطار من ارتكاب أخطاء خطيرة تهدد الإنسان وممتلكات سكك الحديد.

أعلنت ذلك، أولغا أوسكوفا، مدير عام شركة Cognitive Pilot المصنعة للأجهزة الحديثة في القطارات. وقالت إن الذكاء الاصطناعي للقطارات قد خضع لاختبارات بغية الحصول على ترخيص باستخدامه في سكك الحديد الروسية.

وأوضحت أن القطارات ستزود بأجهزة تسمح باكتشاف أجسام غير تابعة لممتلكات سكك الحديد وذلك عن طريق الرصد الكمبيوتري. ويقوم الذكاء الاصطناعي بتقييم الأوضاع في سكة الحديد ويرسل إشارة منبهة إلى سائق القطار إذا اقتضى الأمر بذلك. وفي حال عدم استجابة سائق القطار للإنذار فإن جهاز الكمبيوتر يتخذ قرارا مستقلا لتجنب الحادث.

وقالت، أولغا أوسكوفا، إن مثل هذه التكنولوجيا لم تستخدم إلى حد الآن في أي بلد. ويمكن أن تصبح روسيا أول بلد استطاع تكييف تكنولوجيا الرصد الكمبيوتري وشبكات وخلايا الأعصاب الاصطناعية في سكك الحديد.

المصدر: تاس