العراق – أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشروع محطة نووية لمعالجة نقص الكهرباء تحت إشراف وكالة الطاقة الذرية.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي أنه بحث التعاون في مجال الطاقة مع الرئيس الفرنسي ماكرون، الذي لفت بدوره إلى أن الجانبين بحثا مشروع مترو لبغداد.

ولفت ماكرون إلى أنه بحث مع الكاظمي في تقوية العلاقات العسكرية مع العراق في مواجهة تنظيم “داعش”، مشددا على أن التعاون الدفاعي ينبغي أن يحترم سيادة العراق.

وأكد ماكرون أنه بحث مع رئيس الوزراء العراقي “تطبيع” جميع أفرع القوات المسلحة، مشددا على أن فرنسا تساند جهود الكاظمي لصيانة السيادة العراقية.

المصدر: رويترز