الكرملين: الاتصالات مستمرة مع مينسك حول إعادة تمويل ديونها

الكرملين: الاتصالات مستمرة مع مينسك حول إعادة تمويل ديونها

روسيا – أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الاتصالات مع مينسك بشأن إعادة تمويل ديون بيلاروس أمام روسيا ما تزال مستمرة.

وجاء تصريح بيسكوف الأربعاء ردا على سؤال حول إمكانية توصل الحكومتين الروسية والبيلاروسية الخميس لاتفاق بشأن إعادة تمويل الديون البيلاروسية، وذلك خلال الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إلى مينسك.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية اليوم: “دعونا ننتظر، ميشوستين سيسافر وعلينا انتظار نتائج الزيارة، لا يمكنني التحدث باسم ميشوستين لكن الاتصالات (مع مينسك) حول هذا الموضوع مستمرة”.

وفي نهاية الشهر الماضي، أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، أنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على إعادة تمويل مليار دولار من ديون بيلاروس لروسيا.

حينها أكد لوكاشينكو أن ذلك سيشكل “دعما جيدا” للعملة البيلاروسية، التي تشهد تراجعا في ظل الاحتجاجات التي تشهدها بيلاروس، حيث يطالب المحتجون الرئيس البيلاروسي بالتنحي.

كذلك أشار لوكاشينكو إلى أن رئيسي وزراء روسيا وبيلاروس سيناقشان المسألة.

المصدر: “نوفوستي”