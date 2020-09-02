ليبيا – أعلن المقدّم أحمد الفرجاني المتحدث باسم منفذ امساعد البري مع مصر إعادة فتح المنفذ بشكل اعتيادي اعتبارًا من اليوم الأربعاء، بعد إغلاقه في مارس الماضي بسبب جائحة كورونا. وبهذا تعتبر الحدود المصرية هي أوّل حدود تفتح بشكل رسمي في ليبيا بعد انتشار جائحة كورونا في المنطقة.

المقدّم الفرجاني وفي تصريح لوكالة “نوفا” الإيطالية ذكر أنّ السلطات في مصر سمحت بإعادة فتح جانبها من الحدود في منفذ السلوم البري مع ليبيا، للسماح بدخول الليبيين وفق الاتفاقيات والإجراءات المتّفق عليها في السابق بين البلدين.

وأشار الفرجاني إلى أنّ آلية العبور من الجانبين هي ذاتها المتّبعة قبل جائحة كورونا، مع التنويه إلى الإجراءات الاحترازية وضرورة تقديم المسافرين لاختبار يؤكّد عدم إصابتهم بكوفيد 19، صادر قبل 48 ساعة من تاريخ السفر.