المغرب – وقع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، خلال لقاء افتراضي جمعهما أمس اتفاقية “الحصانة والامتياز للقنصليات”.

وأكدت صحيفة “هسبريس” المغربية أن هذه الاتفاقية تعد الأولى من نوعها مع بلد إفريقي، وتهدف إلى تعزيز تواجد القنصليات المغربية والأمريكية بشكل متبادل، وتسهيل عملها، في وقت تعمل فيه واشنطن على تشييد قنصلية جديدة لها في مدينة الدار البيضاء.

وتحدث الوزيران عن قوة العلاقات التاريخية بين البلدين، ورغبتهما في تطويرها، حيث قال بوريطة: “يعد التاريخ الغني بين المغرب والولايات المتحدة فريدا، فهو قديم بقدم الولايات المتحدة نفسها”، مذكرا بأن المغرب كان أول بلد يعترف بالولايات المتحدة سنة 1777.

وأكد بوريطة أن البلدين قاما بتطبيع العلاقات سنة 1786، قائلا: “قام صائغو تلك الاتفاقية، السلطان سيدي محمد بن عبد الله، ووجون أدامز وتوماس جيفرسون، بالأخذ بعين الاعتبار ثلاثة أبرز عوامل أساسية، الجغرافي، والجيو – استراتيجي، وعامل الثقة.

واعتبر أن التوقيع على هذه الاتفاقية يعد دليلا على تطور الشراكة بين البلدين، وذلك بإضافة عدد من الامتيازات للقنصليات، إلى جانب تلك الامتيازات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا، مؤكدا وجود ثقة عالية بين البلدين.

ومن جهته، أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بقوة العلاقات المغربية الأمريكية، قائلا: “تطورت العلاقات خلال الإدارة الحالية للرئيس ترامب وقمنا بتوسيع شراكتنا الاستراتيجية باتفاقية التبادل الحر وتعزيز التعاون الأمني والحرية والتعايش الديني”.

وكشف بومبيو أن هذه الاتفاقية تمنح امتياز معاملة موظفي القنصليات بنفس ما يتمتع به موظفو السفارات، مبينا أنه “بعد 200 سنة من تأسيس الولايات المتحدة لأول قنصلية في المغرب، نحن مستمرون في تقديم الخدمات لمواطنينا وبلدينا”.

المصدر: موقع “هسبريس” المغربي