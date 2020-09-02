إنجلترا – بات لاعب خط وسط منتخب هولندا، جورجينيو فينالدوم، قريبا جدا من الرحيل عن فريقه ليفربول الإنجليزي، لخوص تجربة وتحد جديد في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووفقا لصحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن التعاقد مع اللاعب الدولي الهولندي البالغ عمره 29 عاما، يعد من أولويات مواطنه رونالد كومان، المدرب الجديد لبرشلونة.

وأكدت الصحيفة أن المفاوضات في مرحلة متقدمة، ويمكن أن يحصل ليفربول على حوالي عشرين مليون يورو مقابل التخلي عن نجمه الهولندي.

ولن يضع ليفربول أي عراقيل أمام رحيل فينالدوم، على اعتبار أن عقد اللاعب مع “الريدز” سينتهي الصيف المقبل، وإن لم يغادر هذا الموسم مقابل حصول الفريق الإنجليزي على مبلغ مالي محترم، فإنه سيرحل بعد نهاية عقده مجانا.

وعلى الرغم من حقيقة أن فينالدوم لم يكن الركيزة الأساسية في خط وسط ليفربول خلال الموسم المنصرم، لكنه خاض 47 مباراة وسجل ستة أهداف.

المصدر: Sport.es