إنجلترا – أفادت بيانات حكومية في بريطانيا نشرت أمس بأنه تم تسجيل 1295 إصابة بمرض “كوفيد-19” الناجم عن فيروس كورونا المستجد، انخفاضا من 1406 إصابات في اليوم السابق.

وجاء في بيان الإحصاء اليومي أن 3 أشخاص توفوا بعد 28 يوما من ثبوت إصابتهم بالمرض، ليصل إجمالي الوفيات إلى 41504.

ويوم الأحد، أعلنت الحكومة البريطانية عن تسجيل 1715 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في أكبر معدل للإصابات اليومية منذ الرابع من يونيو الماضي.

ويوم السبت، كان عدد الإصابات الجديدة عند 1108 حالات، والوفيات عند 12.

المصدر: رويترز