ليبيا – أكّد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم أنّ بلاده تدعم الحلّ السلمي في ليبيا وترغب في تحقيق ذلك.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك أمس الثلاثاء مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في العاصمة أنقرة، وفقًا لوكالة “الأناضول” التركية.

وأشار إلى وجود قيم مشتركة بين الجزائر وليبيا، مردفًا: “ندعم وبقوّة الحل السلمي في ليبيا ونرغب في تحقيق ذلك”.

كما عبّر عن ثقته بقدرة تركيا والجزائر على إيجاد حلول للأزمات القائمة في ليبيا، من خلال العمل المشترك.

وشدّد على إمكانية إيجاد حلول للمشاكل في ليبيا بدعم المجتمع الدولي، معربًا عن استعداد بلاده لتقديم كافّة أشكال الدعم اللازمة من أجل ذلك.