أستراليا – أفاد موقع “9 نيوز” الأسترالي بأن ثعبانين كبيرين سقطا من سطح منزل أحد المتقاعدين في ولاية كوينزلاند الأسترالية، مما تسبب بأضرار مادية لصاحب المنزل.

وقالت نقلا عن صاحب المنزل إن سقف المنزل تضرر وبعض الأدوات المنزلية إثر وقوع الزاحفين، اللذين كانا على الأرجح في صراع من أجل أنثى، بحسب الموقع.

وبلغ طول أحد الثعبانين 2.8 متر والآخر 2.5، وكان وزنهما الإجمالي 22 كغ.

واستدعى صاحب المنزل ديفيد تيت، أخصائيين في التقاط الثعابين ثم تم نقلهما إلى غابة مجاورة فيما لم يتم العثور على صديقتهما.

المصدر: موقع “9 نيوز” الأسترالي