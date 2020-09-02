ليبيا – قال الخبير الأمني إبراهيم النوفلي إنّ التنظيمات الإرهابية أكّدت أنّ سلطتها في الغرب الليبي هي الأعلى، وستستمرُّ فصول التفجيرات والتفخيخ والاغتيالات وقد تطال قيادات كبيرة من المليشيات الليبية غير المؤدلجة دينيًا.

النوفلي اعتبر في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أنّ الهدف هو تأكيد غلبة محور الشرّ المتمثل في الإخوان المسلمين ومليشياتهم ومرتزقتهم المجلوبين من قبل أردوغان، ويهدف أيضًا لوضع حدّ لتوغّل المليشيات القبلية المتحالفة مع فائز السراج ضدّ وزير الداخلية فتحي باشاآغا.

ولفت الخبير الأمني إلى أنّ تركيا أدخلت شحنات كبيرة من الأسلحة والمتفجّرات لمدينتي مصراتة وطرابلس لدعم متطرّفيها الذين كشّروا عن أنيابهم، بعدما استهدفوا استيقافات ومعسكرات موجود فيها بعض التشكيلات الموالية لحكومة السراج.

واختتم النوفلي بالقول بأنّ على أهالي العاصمة طرابلس الحيطة والحذر من هؤلاء الإرهابيين، فقد ارتكبوا في سوريا جرائم عديدة كان أخطرها إطلاق الغاز السامّ في بعض القرى والأحياء السورية والتي راح ضحيتها عشرات المواطنين.