ليبيا – قال الخبير الاقتصادي عبدالهادي الفضيل إنّ أغلب بنود العلاقات الاقتصادية التي تربط تركيا مع حكومة الوفاق تخدم المصالح التركية، خصوصًا تلك الموقّعة بين وزارتي التجارة التركية والتخطيط الليبية.

الفضيل أشار في تصريح لموقع “إرم نيوز” إلى أنّه بذلك أصبحت تركيا تسيطر على الأرض والسلاح والاقتصاد في ليبيا.

وأوضح بأنّ هذا البروتوكول الذي وقّعه الصديق الكبير مع محافظ البنك التركي المركزي، هو محاولة لوضع إطار قانوني لتبرير الاستنزاف فيما تبقّى من مليارات التعويضات عن المشاريع المتوقّفة التي أخذتها أو ستأخذها تركيا من حكومة فائز السراج.