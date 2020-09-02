كوريا ش – ذكرت وسائل الإعلام الرسمية بكوريا الشمالية اليوم الأربعاء أن الزعيم كيم جونغ أون، بعث برسالة تهنئة إلى الرئيس الفيتنامي نغوين فو ترونغ، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وقدم كيم تهانيه إلى ترونغ بمناسبة الذكرى السنوية الـ 75 لاستقلال بلاده، وأشاد بشعبه للعديد من الإنجازات في النضال من أجل بناء دولة اشتراكية مزدهرة ومتحضرة، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

كما أعرب كيم عن ثقته في أن علاقات الصداقة والتعاون طويلة الأمد بينهما سوف تتطور إلى مرحلة جديدة متقدمة بروح الاتفاقية التي تم التوصل إليها مع الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي في مارس من العام الماضي.

والتقى الزعيمان في هانوي في أوائل مارس، واتفقا على تعزيز العلاقات بين بلديهما إلى مستوى جديد، من خلال توسيع التبادلات في مختلف المجالات. وكان كيم أول زعيم كوري شمالي يقوم برحلة إلى فيتنام منذ 55 عاما.

وجاء الاجتماع في أعقاب قمة كيم الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هانوي، والتي انتهت بدون اتفاق حيث فشلا في إيجاد أرضية مشتركة حول كيفية التوفيق بين خطوات نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ وتنازلات واشنطن.

المصدر: يونهاب