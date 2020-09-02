سوريا – منحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، ترخيصا لشركة طيران جديدة باسم “سماء الشام للطيران” تعد التاسعة للقطاع الخاص في البلاد.

وصادقت الوزارة على النظام الأساسي للشركة، الذي يخولها القيام “بالأعمال والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي للركاب والبضائع، وامتلاك وشراء وإيجار واستئجار واستثمار الطائرات” حسب ما ذكر موقع “الاقتصادي”.

كما يحق للشركة “تقديم الخدمات الاستشارية، وتنظيم الرحلات الجوية وخدماتها والخدمات الأرضية، وأخذ الوكالات عن شركات الطيران، وفتح فروع داخل وخارج سوريا، وتملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لتحقيق الغاية”.

وذكر الموقع أن ملكية الشركة تعود إلى “جوان عكاش يوسف الذي يملك فيها حصة قدرها 90%، وأيهم عكاش يوسف الذي يملك الـ10% المتبقية”.

يذكر أن جميع الشركات المرخصة في سوريا لا تمارس أنشطة في البلاد باستثناء شركتين فقط، هما “أجنحة الشام للطيران” (تأسست عام 2007، لتكون أول شركة خاصة تعمل في مجال الطيران)، و”فلاي داماس” (تأسست عام 2015).

وحتى 2007 بقي قطاع الطيران محصورا بمؤسسات القطاع العام، وبقيت “الخطوط الجوية السورية” هي الوحيدة في البلاد منذ تأسيسها عام 1946.

المصدر: موقع “الاقتصادي”