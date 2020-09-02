فرنسا – نفى الهولندي ممفيس ديباي مهاجم فريق أولمبيك ليون الفرنسي لكرة القدم، رغبته في الرحيل عن فريقه الحالي خلال فترة الانتقالات الحالية، خاصة وأن عقده ينتهي الصيف المقبل.

ونقلت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، عن ديباي، قوله: “لم يسبق وأن صرحت بأنني أريد الرحيل، فعندما أقول شيء ما، دائما ما يتم تشويهه”.

وأضاف: “لا يزال يتبقى في عقدي عام آخر، وأنا القائد ونملك فريقا جيدا، وأظهرنا ذلك بالفعل”.

وأتم: “أشعر بحالة جيدة تجاه أهدافي، ودائما ما عبرت عن ذلك”.

ويأتي ذلك بعد أن قال ديباي في تصريحات تلفزيونية منذ أيام إنه يحلم بالانتقال إلى أحد الأندية الكبرى، مبرزا علاقته القوية بمواطنه رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة، الأمر الذي فتح باب التكهنات أمام فرضية انتقاله إلى صفوف الفريق الإسباني.

المصدر: وكالات