بروكسل – أعلن مبعوث الاتحاد الأوروبي ميروسلاف لايتشاك أن المفاوضات بين صربيا وإقليم كوسوفو الذي أعلن انفصاله من طرف واحد، قد تثمر عن اتفاق تطبيع بين الجانبين خلال الأشهر القادمة.

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن موعد محتمل للتوصل إلى الاتفاق، قال إنه من الصعب الحديث عن أي موعد محدد، إذ أن هناك “مسائل صعبة يجب التعامل معها”.

وأضاف: “سنرى كم سنحتاج من الوقت لذلك، لكنني أتحدث عن أشهر، وليس عن سنوات”، مؤكدا أن الطرفين عازمان على تطبيع العلاقات بينهما ويعملان بجدية واحترام متبادل.

وأعرب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عن تأييده لما قاله المبعوث الأوروبي حول التطبيع.

ومن المقرر أن يعقد وفدا صربيا وكوسوفو، اجتماعا في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لمناقشة المسائل المتعلقة بالتعاون الاقتصادي بينهما.

يذكر أن المفاوضات حول التطبيع بين صربيا وكوسوفو توقفت في عام 2018 في ظل خلافات بين الطرفين حول بعض القضايا، وخاصة الرسوم الجمركية التي فرضتها سلطات الإقليم على البضائع الصربية، لكنها استأنفت بوساطة من الاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي بهدف تسوية الخلافات وإنهاء النزاع المستمر منذ نحو 30 عاما.

المصدر: رويترز