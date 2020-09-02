من برشلونة.. والد ميسي يعلق على مستقبل نجله بعبارة واحدة

من برشلونة.. والد ميسي يعلق على مستقبل نجله بعبارة واحدة

إسبانيا – وصل خورخي ميسي، والد ليونيل ميسي ووكيل أعماله، صباح اليوم الأربعاء، إلى مطار برشلونة عبر طائرة خاصة، للاجتماع بجوسيب ماريا بارتوميو، رئيس “البارسا”، لحسم مستقبل “البرغوث”.

وقال خورخي ميسي للصحفيين الذين تجمعوا في مطار “إل برات” لاستقباله والحصول على بعص المعلومات حول مصير ليونيل، عبارة واحدة فقط: “لا أعرف أي شيء يا رفاق”، قبل أن يستقل سيارة ويغادر المطار.

وتجمع جل التقارير القادمة من إسبانيا، على أن مستقبل ميسي مع برشلونة، سيتحدد خلال الاجتماع الذي سيعقده والده مع رئيس نادي برشلونة بعد ظهر اليوم الأربعاء.

ويرغب ميسي في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بينما تتشبث إدارة برشلونة بنجم فريقها وهدافه التاريخي.

المصدر: “تويتر”