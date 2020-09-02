فرنسا – يحاول نادي باريس سان جيرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، اعتراض انتقال الأوروغوياني لويس سواريز من برشلونة إلى يوفنتوس، وضمه لصفوفه.

ووفقا للصحفي الرياضي الموثوق، تانكريدي بالميري، فإن إدارة سان جيرمان، تواصلت بالفعل مع المهاجم الأوروغوياني البالغ عمره 33 عاما.

وأكد المصدر ذاته، أن نجم الفريق الباريسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، يعمل على إقناع زميله السابق في برشلونة بالتوقيع للفريق الفرنسي.

وأوضح بالميري، أن سان جيرمان قد يتفوق على يوفنتوس في السباق للتوقيع مع سواريز، من خلال إغرائه براتب كبير.

وتشير تقارير إعلامية فرنسية إلى أن “بي إس جي”، قد يقدم عرضا لسواريز، يتضمن حصول الأخير على راتب سنوي قدره 20 مليون يورو سنويا، في حين أن يوفنتوس، قدم بالفعل للأوروغوياني 10 ملايين يورو كراتب سنوي.

وعلى الرغم من تبقي عام واحد على نهاية عقده مع برشلونة، فيتوقع أن يرحل سواريز عن ملعب “كامب نو” هذا الصيف، بعدما أصبح خارج خطط المدرب الجديد للفريق الكتالوني رونالد كومان للموسم المقبل.

المصدر:matchtv.ru