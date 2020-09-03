وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات أو ما يعادل 0.10% إلى 41.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:26 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام برنت سنتا أو ما يعادل 0.02% إلى 44.42 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان ما يزيد عن 2% أمس الأربعاء، فيما تراجع خام غرب تكساس لأدنى مستوى إغلاق في نحو أربعة أسابيع وبرنت لأضعف مستوى منذ 21 أغسطس آب.

وهبط الطلب على البنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى 8.78 مليون برميل يوميا من 9.16 مليون برميل يوميا قبل أسبوع. كما غذت بيانات أخرى، مثل أن أرباب الأعمال في القطاع الخاص الأمريكي وظفوا عددا أقل من المتوقع من العاملين للشهر الثاني على التوالي في أغسطس آب، المخاوف من أن التعافي الاقتصادي يتعثر.

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لكن أسواق النفط تلقت بعض الدعم من نفي العراق سعيه للحصول على إعفاء من تخفيضات نفط أوبك+ خلال الربع الأول من العام المقبل.

ويحذر محللون من أن أعمال الصيانة القادمة لمصافي التكرير ونهاية موسم الصيف الذي تنتعش فيه قيادة السيارات قد تحدان من الطلب على الخام.