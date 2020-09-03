ليبيا – أصدر رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني تعليماته لجهاز الإمداد الطبي بتوفير كافّة المعدات والمستلزمات الوقائية من جائحة كورونا لوزارة التعليم، قبل انطلاق الامتحانات النهائية للإتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.
الثني عقد أمس الأربعاء اجتماعًا موسّعًا بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي للحكومة الليبية ضمّ “وزير الصناعة السنوسي صالح، ووزير الصحّة سعد عقوب، ووكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي المُكلّفة بتسيير أعمال الوزارة فاطمة الغالي، إضافة إلى وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المُكلّف بتسيير أعمال الوزارة أمراجع غيث، ورئيس جهاز الإمداد الطبّي أحمد بورتيمة”.
وأكّد الثني على ضرورة توفير كافة المستلزمات الوقائية للطلّاب والمعلمين واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة قبل البدء في الامتحانات، من خلال وضع خطّة محكمة لتفادي تعرّض الطلّاب والمعلمين للإصابة بالوباء ونقله لأسرهم، ما يفاقم الوضع الوبائي في البلاد وخروجه عن السيطرة.