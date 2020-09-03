ليبيا – أصدر رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني تعليماته لجهاز الإمداد الطبي بتوفير كافّة المعدات والمستلزمات الوقائية من جائحة كورونا لوزارة التعليم، قبل انطلاق الامتحانات النهائية للإتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

الثني عقد أمس الأربعاء اجتماعًا موسّعًا بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي للحكومة الليبية ضمّ “وزير الصناعة السنوسي صالح، ووزير الصحّة سعد عقوب، ووكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العالي المُكلّفة بتسيير أعمال الوزارة فاطمة الغالي، إضافة إلى وكيل عام وزارة المالية والتخطيط المُكلّف بتسيير أعمال الوزارة أمراجع غيث، ورئيس جهاز الإمداد الطبّي أحمد بورتيمة”.

وأكّد الثني على ضرورة توفير كافة المستلزمات الوقائية للطلّاب والمعلمين واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة قبل البدء في الامتحانات، من خلال وضع خطّة محكمة لتفادي تعرّض الطلّاب والمعلمين للإصابة بالوباء ونقله لأسرهم، ما يفاقم الوضع الوبائي في البلاد وخروجه عن السيطرة.