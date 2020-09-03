نواكشوط – اوضح الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، إن جائحة كورونا كشفت عن ضعف هيكلي حاد في منظومة بلاده الاقتصادية.

جاء ذلك في خطاب متلفز، بثه التلفزيون الرسمي في البلاد، له مساء الأربعاء.

وأضاف أنها أظهرت حاجة لتنظيم الاقتصاد وتوجيه الاستثمار وتنمية الإنتاج، وتحقيق مستوى عالٍ من الاكتفاء الذاتي.

وأشار إلى إطلاق برنامج اقتصادي بتمويل ذاتي بنحو 240 مليار أوقية قديمة (1 دولار يساوي 360 أوقية قديمة).

ولفت الغزواني إلى مشاريع يجري تنفيذها حاليا على مختلف الصعد ضمن برنامج جديد مستقل على مدى 30 شهرا.

وأوضح أنه يهدف إلى إحداث انتعاش اقتصادي لخلق مزيد من فرص العمل عبر استغلال موارد البلاد الطبيعية.

وقال: “سيمكن هذا البرنامج من جعل منظومتنا الاقتصادية منسجمة مع الرؤية التي تؤسس سياساتنا العامة”.

وأوضح أنه يركز على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة في أجندة 2030.

وتابع: “كما سيتيح تنفيذ البرنامج فرصة لتحقيق تحول هيكلي عميق، في منظومتنا الاقتصادية، يتم تدريجيا”.

وأوضح الغزواني أن ذلك سيتم من خلال تكثيف الاستثمار العمومي، في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.

وحتى الأربعاء، ارتفع إجمالي الإصابات بكورونا في موريتانيا إلى 7.075؛ منها 159 وفاة، و6.517 حالة تعاف.

الأناضول