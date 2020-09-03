الروبل الروسي يعوض بعض الخسائر التي مني بها

الروبل الروسي يعوض بعض الخسائر التي مني بها

روسيا – عوضت العملة الروسية اليوم جزءا من الخسائر التي منيت بها أمس، بعدما زعمت برلين أن “المعارض الروسي أليكسي نافالني الراقد حاليا في مستشفى ببرلين، تعرض للتسميم بغاز “نوفيتشوك”.

وبحلول الساعة 11:11 بتوقيت موسكو اليوم الخميس، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 18 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 75.22 روبل.

في حين تراجع سعر صرف اليورو بواقع 44 كوبيكا إلى 88.90 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

كذلك شهدت البورصة اليوم ارتفاع مؤشريها، حيث صعد المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 0.22% إلى 2962.86 نقطة.

فيما ارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 0.47% إلى 1240.67 نقطة.

المصدر: RT