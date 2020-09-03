العراق – اعلنت وزارة الزراعة، الخميس، عن قيامها بجولات تفتيش عن البيض والدجاج المهرب في الاسواق المحلية، عازية هذا الاجراء الى عدم السيطرة على المعابر والمنافذ غير القانونية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف ان “هناك جهات تقوم بوضع ماركات عراقية على الدجاج المهرب لكي يتم دخوله للاسواق على انه منتج محلي فضلا عن وضع البيض في كارتون عراقي على انه منتج عراقي، في حين ان هذه المواد مهربة وغير خاضعة للفحص المختبري مما قد يسبب مضار صحية على المواطن العراقي من جانب وعلى المنتج المحلي من جانب اخر”.

واضاف ان “الوزارة وبالتعاون مع الجهات الامنية ودائرة مكافحة الجريمة المنظمة ستقوم بالتفتيش لكافة اسواق المواد الغذائية والمولات والمخازن من اجل التحري وحجز هذه المواد واحالة مروجيها ومستورديها الى القضاء، فضلا عن توقيع محضر اصولي لاتلافها”، عازيا “هذا الاجراء نتيجة لعدم السيطرة على المعابر والمنافذ غير القانونية”.

ودعا النايف “كافة اصحاب المحال والموالات عدم شراء هذه المواد المهربة لان ذلك سيعرضهم للمسائلة القانونية”، مطالبا “كافة الاجهزة الامنية والمنافذ الحدودية بتشديد الاجراءات فضلا عن وضع اليد على المعابر غير القانونية من اجل حماية المنتج المحلي ودعما لاقتصادنا الوطني”.