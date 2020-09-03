ليبيا – تلقّى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري أمس الأربعاء اتصالًا هاتفيًا من سفير جمهورية ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا.

الجانبان بحثا بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب آخر التطوّرات السياسية في ليبيا، حيث أكّد العقوري على التزام مجلس النواب بنتائج مؤتمر برلين والعودة للحوار السياسي لحلّ الأزمة الراهنة.

واستعرض العقوري جهود المجلس لحلحلة الملف الاقتصادي واستئناف تصدير النفط، مجدّدًا شكره للدور الألماني لدعم السلام والاستقرار في ليبيا وللمساعدات التي يقدّمها على الصعيد الإنساني والتنموي.

يشار إلى أنّ الجانبان تناولا ملف حقوق الإنسان، وفي هذا الصدد أكّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية على حرص مجلس النواب على العمل في هذا الملف المهم .