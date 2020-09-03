عبدالرحمن أشار في لقاء مع “سكاي نيوز عربية” اليوم الخميس إلى أنّ هناك من يخضعون الآن لتدريبات عسكرية في تركيا، ويتم تحضيرهم لإرسالهم إلى ليبيا.

وأضاف: “زخم التجنيد التركي للمرتزقة خفَّ في الآونة الأخيرة بعد التقارير الدولية التي تحدثت عن الأمر، لكنّ المرتزقة الموجودين في المعسكرات التركية البالغ عدهم نحو 500، يعلمون أنهم ذاهبون للقتال في ليبيا في حال انهار وقف إطلاق النار”.

وعلّق مدير المرصد السوري على تقرير صادر عن القيادة الأميركية في إفريقيا “أفريكوم” قد كشف أن أكثر من 5 آلاف من المرتزقة السوريين أرسلتهم تركيا إلى طرابلس، خلال الفترة ما بين أبريل ويونيو 2020 بالقول: “التقرير مطابق لتقارير المرصد التي تحدثت في أبريل عن وجود نحو 10 آلاف مرتزق من حملة الجنسية السورية في ليبيا، وفي يونيو وصل العدد إلى 15 ألفًا. الآن نتحدث عن 18 ألف مرتزق وصلوا إلى ليبيا حتى الأسبوع الماضي، من بينهم 6150 عادوا إلى سوريا”.

كما أوضح أنّ آخر دفعة من المرتزقة وصلت إلى ليبيا كانت منذ نحو 4 أسابيع، وضمّت 800 مقاتل من حملة الجنسية السورية، وذلك بعد الحديث عن وقف إطلاق النار والتهدئة.

ونوّه عبد الرحمن إلى قضية مهمّة، وهي إقحام الأطفال في المعارك وتجنيدهم ضمن المرتزقة الذين يتم نقلهم إلى ليبيا.

واختتم: “من بين نحو 17900 مرتزق وصلوا إلى ليبيا، هناك 350 طفلًا دون سن 18 عامًا جرى اختطاف بعضهم بصورة أو بأخرى وإرسالهم إلى ليبيا”.