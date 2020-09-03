بوكا جونيورز الأرجنتيني يعلن عن 18 إصابة بكورونا في صفوفه

بوكا جونيورز الأرجنتيني يعلن عن 18 إصابة بكورونا في صفوفه

الأرجنتين – أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني في بيان رسمي اليوم الخميس، أن 18 من أعضاء فريقه الأول لكرة القدم مصابون بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وذكر بوكا جونيورز في بيانه، أنه أجرى أمس الأربعاء اختبارات للكشف عن فيروس كورونا المستجد لأفراد الفريق، وتم “رصد أربع حالات لديها أعراض خفيفة، وست حالات كانت لديها أعراض خفيفة اختفت لاحقا، وثماني حالات لا تظهر عليها أعراض نهائيا”.

وأكد النادي الأرجنتيني العريق أن جميع المصابين يخضعون حاليا لإجراءات عزل صحية صارمة وفقا للبروتوكولات، وستجرى لهم اختبارات جديدة قبل عودتهم مرة أخرى للتدريبات.

وأضاف حامل لقب الدوري الأرجنتيني الممتاز في بيانه أن باقي اللاعبين سيعودون للعمل بناء على تعليمات السلطات الصحية.

المصدر: وكالات