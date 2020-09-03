الأرجنتين – اعترف الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني السابق لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، بأنه أخطأ بتصريحاته حول عدم إمكانية تدريب فريق برشلونة.

وكان بوكيتينو ضمن المرشحين لخلافة كيكي سيتين لتولي مهمة تدريب برشلونة، قبل تعيين الهولندي رونالد كومان، لكن غضب الجماهير من تصريحات الأرجنتيني عام 2018، حين قال إنه يفضل العمل في مزرعة على تدريب الفريق الكتالوني، تسببت في تراجع الإدارة عن التفاوض معه.

وقال بوكيتينو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “standard” الإنجليزية: “أعتقد أن التصريحات جعلت جماهير برشلونة مترددة في تقبلي، لكنني لم أتلق في أي وقت عرضا من إدارة برشلونة”.

وأضاف: “كنت مخطئا في الطريقة التي تحدثت بها حول استحالة تدريب برشلونة في المستقبل، وكانت مبالغة بعض الشيء بعدم ترك ذرة من الشك”.

وعن إقالته من منصبه في توتنهام، قال: “انقطعت العلاقات بين كلا الطرفين، ولا أعتقد أن هناك طرف مذنب، والمدربون ينجون بالفوز بالمباريات”.

المصدر: وكالات