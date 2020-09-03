بيلاروس تفرض عقوبات على دول البلطيق.. وموسكو تعلن وقوفها التام مع مينسك

بيلاروس تفرض عقوبات على دول البلطيق.. وموسكو تعلن وقوفها التام مع مينسك

بيلاروس – أعلن فلاديمير ماكي وزير خارجية بيلاروس امس، منع دخول كبار المسؤولين في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا أراضي بيلاروس، ردا على إجراءات مشابهة فرضتها الدول المذكورة.

وأضاف ماكي الذي يزور موسكو لإجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن هذه الخطوة جاءت ردا على إعلان دول البلطيق الثلاث يوم الاثنين حظر دخول الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو و29 مسؤولا أراضيها، إثر “دورهم في التزوير” المزعوم للأصوات و”قمع المحتجين”.

من جهته أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعم بلاده التام لمينسك، وقال إن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين سيزور بيلاروس يوم الخميس.

وأضاف أن موسكو سترد بكل “حزم وجدية” على أي محاولة لزعزعة استقرار بيلاروس أو تقويض روابطها القوية مع روسيا.

المصدر: رويترز