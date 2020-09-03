لبنان – كشف المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، باسم القيسي، أن هناك حاويات فيها مواد قابلة للاشتعال في ميناء بيروت، وذلك في أعقاب انفجار مواد خطيرة في 4 أغسطس أسفر عن عشرات القتلى.

وقال القيسي خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس، إنه وجه كتابا بشأن هذه المواد إلى الجمارك والجيش اللبناني الذي حاول أن يبقيها بأمان، لافتا إلى أنه طلب من مديرية الجمارك أكثر من مرة إجبار شركات الملاحة على إعادة شحن هذه المواد القابلة للاشتعال”.

وشدد القيسي على أن لبنان لا يستطيع تخزين هذه البضائع لوقت طويل ويجب تسليمها فورا، لافتا إلى أنه سيرفع يوم الاثنين المقبل دعوى قضائية بحق مجهول في هذا الموضوع.

وفي 4 أغسطس الماضي أسفر انفجار كمية من مادة نيترات الأمونيوم المخزنة بظروف سيئة في العنبر 12 بمرفأ بيروت، إلى مقتل 190 شخصا وجرح الآلاف، بالإضافة إلى التسبب بأضرار مادية قدرت بنحو 10 مليارات دولار على الأقل.

المصدر: الجديد