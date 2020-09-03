ليبيا – ذكر رئيس تحرير وكالة أنباء تركيا حمزة تكين أنّ زيارة وزير الخارجية الجزائري لتركيا أمس كانت مهمّة في توقيتها على صعيد الملف الليبي وتوتر شرقيّ المتوسّط، في ظلّ التقارب التركي الجزائري الملحوظ في التعاون الاقتصادي والتجاري.

تكين قال في تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية : “منذ البداية لم يكن هناك خلاف حقيقي بين تركيا والجزائر فيما يتعلّق بطريقة حل الأزمة الليبية، فالجزائر تتقاطع مع رؤية تركيا المتمثّلة بالحل السياسي، وزيارة الوزير الجزائري إلى تركيا ساهمت بشكل كبير في تعزيز التوافق بين البلدين المؤثّرين جدًا في الأزمة الليبية مما سينعكس على سرعة حلها”.

وقرأ الإعلامي التركي تكين تصريحات الوزير الجزائري في أنقرة على أنها تباين بين الموقف الجزائري والموقفين المصري والفرنسي: “لا سيما أن مصر وفرنسا لا تريدان الحل السياسي وتدعمان خليفة حفتر بالسلاح، على عكس ما تقوم به الجزائر وتركيا من مساعٍ لحلّ الأزمة الليبية بالطريقة الدبلوماسية والحوار، وبالتالي يمكن الحديث اليوم أنّ موقف الجزائر هو أقرب لتركيا مما هو عليه بالنسبة لفرنسا ومصر”. ولفت إلى أنّ الجزائر دولة كبيرة في المنطقة، ويمكن للعلاقات التركية الجزائرية أن تساهم أكثر بتعزيز الموقف التركي في منطقة (شرقي المتوسّط) خاصّة أنّ مصلحة الجزائر هي مع تركيا الدولة الأكثر استثمارا في الجزائر، على عكس اليونان الضعيفة اقتصاديًا وعسكريا وسياسيًا. كما رأى تكين المقرّب من الحكومة التركية أنّ الموقفين التركي والجزائري متقاربان جدًا في قضية الصراع شرقي المتوسّط، وسيزداد في المرحلة المقبلة بشكل ملحوظ. وأضاف: “هناك علاقات تجارية كبيرة بين تركيا والجزائر اللتين تعملان على زيادة التعاون بالصناعات الدفاعية العسكرية، وهناك توجّه لرفع حجم التجارة من 5 مليار إلى 10 مليار دولار بين البلدين”. وأشار إلى “إجراء مفاوضات حاليًا لتوقيع اتفاقية ثقافية بين البلدين، ستنعكس إيجابًا على العلاقات من خلال فتح مراكز ثقافية. كما أنّ الجزائر بصدد محاربة تنظيم فتح الله غولن ومؤسّساته الموجودة على الأراضي الجزائرية، وهذه النقطة ستكون دافعًا قويًا لتعزيز العلاقات”، وفق قوله.